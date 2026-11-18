La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aprehendió 91 drones en un establecimiento comercial de Barranquilla, en medio de los operativos de control que buscan combatir el ingreso y la comercialización ilegal de este tipo de tecnología en el país. El procedimiento fue destacado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien advirtió sobre el riesgo de que estos dispositivos terminen en manos de organizaciones criminales.

A través de una publicación, el mandatario aseguró que los grupos narcoterroristas están utilizando drones para realizar labores de vigilancia, lanzar explosivos y perpetrar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

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“Los grupos narcoterroristas están utilizando drones para vigilar, lanzar explosivos y atentar contra la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos”, manifestó el presidente al referirse a la amenaza que representa el uso ilegal de estas herramientas tecnológicas.

“No permitiremos que estos equipos lleguen a manos criminales”

De la Espriella también sostuvo que su Gobierno no permitirá que estos dispositivos sean comercializados ilegalmente ni utilizados por estructuras criminales para ejecutar acciones violentas. En ese sentido, aseguró: “No vamos a permitir que estos equipos lleguen ilegalmente a manos de quienes los utilizan para sembrar el terror”.

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Asimismo, el jefe de Estado afirmó que impartió instrucciones para reforzar los mecanismos de vigilancia y control frente al comercio de drones, con el propósito de impedir que las organizaciones delincuenciales tengan acceso a estos equipos. “He dado una instrucción clara: fortalecer los controles y cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar la tecnología para atacar a Colombia”, señaló.

Finalmente, el mandatario reiteró que su administración mantendrá una ofensiva contra las organizaciones criminales y aseguró que utilizará las capacidades legítimas del Estado para enfrentarlas. “A los narcoterroristas los vamos a combatir sin tregua, con toda la fuerza legítima del Estado”, concluyó.

La aprehensión de los 91 drones en Barranquilla se enmarca en las acciones de control anunciadas por el Gobierno para evitar que la tecnología sea utilizada como herramienta de vigilancia y ataque por parte de grupos armados ilegales.