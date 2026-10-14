Primera dama anuncia publicación de rendición de cuentas sobre donaciones del terremoto

Ante los cuestionamientos por el manejo de las donaciones recibidas a través de la campaña Colombia un solo corazón, en conversación con el Canal Telecaribe, Ana Lucía Pineda, negó haberse apropiado de los recursos y defendió la transparencia de su gestión.

“Una mentira no va a derrumbar la verdad”, manifestó Pineda, quien aseguró que ha sido objeto de numerosos ataques y reiteró que sus actuaciones se ajustan a lo establecido por la ley.

Donaciones, reservadas para la reconstrucción

La primera dama explicó que, por iniciativa propia y con la decisión de la junta directiva de la fundación, se determinó no utilizar los recursos recibidos hasta avanzar a la segunda fase del proyecto, enfocada en la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas.

“Estos dineros decidí, por iniciativa propia y en decisión de mi junta directiva, que no los íbamos a tocar hasta llegar a la fase dos”, afirmó.

Pineda señaló que el proceso de reconstrucción requiere planificación y cumplimiento de los requisitos legales, pues, según explicó, no se trata simplemente de reemplazar una vivienda afectada, sino de garantizar soluciones duraderas para las familias beneficiarias.

Anuncian publicación de la rendición de cuentas

Frente a las dudas sobre el destino de los recursos, Pineda anunció que convocaría una reunión y que, a más tardar el viernes, se publicaría la rendición de cuentas en la página web de la fundación, con el propósito de que la ciudadanía pueda consultar la información.

“Nuestro compromiso es social y absolutamente con toda la transparencia”, sostuvo.