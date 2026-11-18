La Alcaldía de Barranquilla entregó 1.000 becas y computadores a mujeres de la ciudad para que accedan a formación en análisis de datos, programación e inteligencia de negocios, a través del programa ‘Becas para la Vida’. La iniciativa, liderada por el alcalde Alejandro Char, se desarrolla en alianza con la empresa Triple A y la plataforma educativa Crack The Code, con el propósito de fortalecer las competencias tecnológicas de mujeres, especialmente aquellas que son cabeza de hogar.

A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la acogida de la convocatoria, que recibió cerca de 20.000 inscripciones en menos de un mes. “Así pasamos de las 120 becas iniciales a 1.000 en esta segunda entrega. Para la tercera, en 2027, queremos duplicar esa cifra y llegar a 2.000 beneficiarias”, anunció Char.

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Las beneficiarias recibirán durante seis meses formación en análisis de datos, programación e inteligencia de negocios. Además, cada una contará con un computador para desarrollar sus actividades académicas y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Formación tecnológica y herramientas para el futuro

Durante el encuentro con las mujeres seleccionadas y sus familias, el alcalde resaltó la importancia de facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para impulsar tanto la formación individual como el desarrollo de los hogares. “Estos cursos, donde ustedes aprenden y al mismo tiempo les entregamos el computador, van a permitir que accedan a la información para sacar adelante a sus familias. Ese computador también le va a servir a su casa, a sus hijos”, expresó.

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Char también señaló que el programa busca brindar herramientas para fortalecer la autonomía y la confianza de las participantes. “Con estos cursos las estamos formando a ustedes y con el computador le damos la herramienta al hogar para que esa mamita saque su hogar adelante”, manifestó.

Mujeres beneficiarias destacan el impacto de la iniciativa

Por su parte, Claritza Torres, una de las beneficiarias, calificó la oportunidad como un sueño cumplido y destacó el impacto que representa para las mujeres que trabajan por el bienestar de sus familias. “He vivido mucho tiempo sobreviviendo y hoy estoy viviendo un sueño. Me he dado cuenta de que le están dando mucha importancia a las mujeres, a la mujer de hogar, que se esfuerza por sacar la familia adelante”, afirmó.

Esta nueva entrega amplía la cobertura del programa, que inicialmente benefició a 120 mujeres con formación a través de Makaia. Tras la respuesta a la primera convocatoria, la Administración distrital decidió aumentar el número de cupos hasta llegar a las 1.000 becas de esta segunda etapa.

La alianza con Triple A y Crack The Code busca acercar a las participantes a conocimientos y herramientas digitales que puedan aplicar en sus proyectos personales, emprendimientos y futuras oportunidades laborales. Con esta apuesta, el Distrito busca ampliar el acceso de las mujeres barranquilleras a la formación tecnológica y contribuir al desarrollo económico de sus familias.