La primera reunión presencial entre el presidente Abelardo De La Espriella y la presidenta del Perú, Keiko Fujimori ya tiene fecha y lugar.

La ciudad de Barranquilla albergará el primer encuentro entre los dos presidentes, y será en el marco de un gabinete binacional con el presidente colombiano que desarrollarán en el mes de diciembre.

La agenda será en la sede presidencial de Barranquilla, en donde la presidenta Fujimori junto a varios de sus ministros, discutirán con el mandatario temas de interés para los dos países, como la disputa limítrofe por la isla Santa Rosa, ubicada en el Amazonas.

¿Qué otros temás tratarán?

También hablarán de la integración regional y la seguridad, en el marco de la nueva etapa de la relación entre Colombia y Perú con la llegada de Abelardo De La Espriella y de Keiko Fujimori al poder.

En la agenda, además, pondrán sobre la mesa los nuevos retos tras la inclusión de los dos países al Escudo de las Américas.

La visita de la presidente peruana al país, se da unos días después de la invitación que le hicieron a la primera Dama, Ana Lucía Pineda y por la que participó en el recorrido del papa León XIV al Perú.