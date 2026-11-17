Según la empresa Triple A, el servicio será interrumpido para atender una fuga en la tubería de aducción de Cruz de Mayo, de 800 milímetros de diámetro en Soledad.

Los barrios afectados con la suspension son: 12 de Octubre, 15 de Agosto, 16 de Julio, 20 de Julio, 23 de Noviembre, 7 de Agosto, Aeropuerto, Buena Esperanza, Cabrera, Cachimbero, Candelaria I y II, Carnero, Centenario, Centro, Ciudad Paraíso, Cruz de Mayo, El Esfuerzo, El Oriental, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Hipódromo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, La Floresta, La Loma, La María, La Virgencita.

También en los barrios Las Marinas, Libertador, Linda María, Manuela Beltrán, Minuto de Dios, Montecarmelo, Nacional, Nuevo Triunfo, Porvenir, Prado Soledad, Pumarejo, Renacer, Sal Si Puedes, Salcedo, San Vicente, Urbanización Santana, Villa Adela, Villa Anita, Villa del Rey, Villa Gladys, Villa María, Villa Monik, Villa Sol, Viñas del Rey y Zarabanda.

El servicio será restablecido de manera gradual entre los barrios afectados. La empresa Triple A recomendó a los habitantes de los barrios afectados abastecerse del preciado líquido para realizar sus actividades esenciales.