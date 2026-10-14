Lucas Murillo recibirá el alta médica en Santander tras superar una cirugía cardíaca de alto riesgo

Lucas Murillo recibirá el alta médica este miércoles 14 de octubre. El menor saldrá a las 2:00 de la tarde del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, Santander, después de superar una cirugía cardíaca de alto riesgo a la que fue sometido el pasado 21 de septiembre.

La intervención duró cerca de ocho horas y permitió que Lucas continuara su tratamiento sin necesidad de un trasplante de corazón por ahora. Desde entonces permaneció hospitalizado mientras los especialistas evaluaban su recuperación.

Lucas Murillo ha evolucionado satisfactoriamente después de su cirugía cardíaca. En diálogo con Caracol Radio, Olga Lucía Moreno, gerente del Hospital Internacional de Colombia, confirmó que el menor recibirá el alta médica este miércoles y podrá regresar a casa.

“Hoy tenemos planeado dar ya el alta para que pueda reincorporarse a sus actividades, volver al colegio y seguir con los tratamientos y controles que su enfermedad requiere”, explicó Moreno.

Sin embargo, Lucas deberá permanecer unas semanas en Bucaramanga. Esto para asistir a controles y exámenes que permitan comprobar el funcionamiento de su corazón.

El seguimiento se realizará mediante el programa Promesa del hospital. A través de un oxímetro y comunicación continua con sus padres, los especialistas vigilarán su evolución y el funcionamiento de la cirugía.

Lucas fue operado el 21 de septiembre mediante el procedimiento de Fontan. La intervención duró cerca de ocho horas y permitió aplazar la posibilidad de un trasplante de corazón, que había sido considerada por los médicos debido a su condición cardíaca.

Moreno aclaró que el trasplante no está previsto por ahora. Pero, podría volver a considerarse en los próximos años, dependiendo de la evolución del menor y de cuánto tiempo funcione la cirugía.