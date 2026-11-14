¿Cali y el Dandee en Bucaramanga? Podrá verlos gratis en gran concierto

Los seguidores de Cali y el Dandee tendrán una cita este domingo 15 de noviembre en Bucaramanga. El reconocido dúo colombiano llegará a la capital santandereana para presentarse en el gran concierto del EMA Fest, un evento que reunirá música, talento local y diferentes propuestas artísticas.

La presentación se realizará en el Patio Rosado del Centro Cultural del Oriente, a partir de las 5:00 de la tarde, con entrada completamente gratuita para el público.

La participación de Cali y el Dandee será uno de los principales atractivos de esta jornada, en la que los asistentes podrán disfrutar de los éxitos del dúo, reconocido por sus canciones dentro del pop latino y la música urbana, como ‘Yo Te Esperaré’, ‘Por Fin Te Encontré’, ‘La Estrategia’ y ‘Nada’, canciones que han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales.

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La entrada será gratuita, pero hasta completar aforo

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta quienes quieran asistir es que, aunque el ingreso no tendrá ningún costo, no habrá entrega de boletería ni reservas de entrada. El acceso estará sujeto a la capacidad del escenario, por lo que se permitirá el ingreso hasta completar el aforo disponible.

Talento local también estará en el escenario

Además de la presentación de Cali y el Dandee, el gran concierto del EMA Fest contará con la participación de artistas locales, quienes tendrán un espacio para mostrar su talento y compartir escenario en esta jornada musical.

La invitación es para que los bumangueses y visitantes disfruten de esta programación el domingo 15 de noviembre, desde las 5:00 de la tarde, en el Patio Rosado del Centro Cultural del Oriente, en Bucaramanga.