Él santandereano Michael Angarita llevo su arte audiovisual a una exposición en Nueva York

El arte contemporáneo desarrollado desde Bucaramanga llegó a un escenario internacional con la participación de Michael Angarita Tarzona, en una exposición realizada en Nueva York. Su obra hizo parte de la muestra ‘Madness as Method: Disassembling Empire’ que reunió propuestas de artistas latinoamericanos y creadores de otros países para explorar nuevas formas de expresión artística.

Encuentro simbólico

Entre dos imágenes presentes en el imaginario colombiano: el Divino Niño del 20 de Julio y los hipopótamos introducidos en Colombia por Pablo Escobar. A partir de estas referencias, el artista explora cómo elementos provenientes de otros contextos se incorporan a la cultura local.

Para desarrollar la propuesta, Michael Angarita combinó fotografías, imágenes de archivo y paisajes de la región del Magdalena con herramientas de inteligencia artificial que le permitieron animar y transformar las imágenes. El proceso también incluyó una acción performática en la que el artista se caracterizó como su personaje, el Divino Niño de Mike, para generar parte del material visual.

El proyecto comenzó hace más de un año y se extendió a otros formatos, como esculturas impresas en 3D. Además, se relaciona con una investigación artística sobre la imagen del hipopótamo y su presencia en la cultura colombiana.

Una oportunidad para mostrar el arte hecho en Bucaramanga

La participación en Nueva York surgió a partir de una invitación vinculada a la Bienal de Arte Latinoamericano. La exposición contó con la participación de otros artistas colombianos, además también de de países como Argentina, Chile y Estados Unidos.

El artista es maestro en Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander y ha construido una trayectoria que explora la imagen, la cultura visual y la religiosidad popular mediante lenguajes como el video, la fotografía, la instalación, la pintura y la creación digital.