Ingeniera murió tras sufrir quemaduras en restaurante de Bucaramanga; su esposo resultó herido

Una ingeniera ambiental murió tras sufrir graves quemaduras en un restaurante de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Yaneth Suárez, oriunda del municipio de El Socorro, Santander, quien falleció ayer, martes 12 de octubre después de permanecer hospitalizada.

El accidente ocurrió la semana pasada en un restaurante de Bucaramanga. Suárez estaba con su esposo, José Luis Rodríguez, cuando ambos sufrieron quemaduras y tuvieron que ser hospitalizados.

El accidente habría ocurrido mientras una persona del restaurante manipulaba una lámpara que, al parecer, funcionaba con alcohol.

El combustible habría caído sobre Yaneth Suárez mientras una persona del restaurante manipulaba la lámpara. En diálogo con Caracol Radio, Ángel Antonio Acevedo, alcalde de El Socorro, explicó que esta es una de las versiones conocidas del accidente. Las causas exactas todavía no han sido confirmadas.

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Suárez sufrió quemaduras en aproximadamente el 65 % al 70 % de su cuerpo. Según la información entregada por el alcalde. Su esposo también resultó quemado cuando intentó auxiliarla.

Ambos fueron hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. Acevedo indicó que, hasta el martes, Rodríguez permanecía hospitalizado, aunque no precisó su estado de salud actual.

Yaneth Suárez y José Luis Rodríguez eran ingenieros ambientales y trabajaban como contratistas y empresarios. Aunque llevaban varios años viviendo en Bucaramanga, eran conocidos en El Socorro, municipio del que era oriunda la mujer.

El alcalde también señaló que los padres de Suárez fueron docentes del Colegio Universitario de El Socorro..

Por ahora, no se ha confirmado el nombre del restaurante donde ocurrió el accidente ni existe una versión oficial sobre las causas que provocaron las quemaduras.