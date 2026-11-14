Cierres viales por más de siete horas en Bucaramanga: conozca dónde y a qué hora

La competencia ciclística obligará a cerrar completamente dos corredores viales mañana 15 de noviembre. Uno de los cierres se extenderá durante siete horas entre Girón y Zapatoca, mientras que otro afectará la movilidad desde el Puente de la Novena hasta la Plaza Villamil.

La realización del Reto Santander 2026 generará cierres desde las 5:00 de la mañana, por lo que algunos desplazamientos habituales tendrán restricciones durante las primeras horas del día.

Las medidas se implementarán para permitir el desarrollo de la competencia ciclística y garantizar la seguridad de los deportistas.

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¿Dónde y a qué horas serán los cierres?

La primera restricción tendrá una duración de siete horas y afectará la conexión entre Girón y Zapatoca.

Girón – Zapatoca: cierre total entre la Plaza Villamil, en Girón, y el municipio de Zapatoca, desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

El segundo cierre será de dos horas y afectará un recorrido que atraviesa sectores de Bucaramanga y conecta con Girón.

Bucaramanga – Girón: desde las 5:00 hasta las 7:00 de la mañana estará cerrado el paso desde el Puente de la Novena, continuando por la calle 37 hacia la sede de la Gobernación de Santander. El recorrido seguirá por la carrera 15, en dirección a la autopista, para conectar con la estación de servicio Rivera, el Anillo Vial y la Plaza Villamil, en Girón.

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¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores?

Quienes necesiten movilizarse durante estos horarios deberán evitar los corredores donde se desarrollará la competencia y consultar las vías habilitadas con las autoridades de tránsito antes de iniciar sus recorridos.

Para los desplazamientos entre Bucaramanga y Girón, se recomienda verificar la disponibilidad de conexiones alternas por el sector de la autopista y el Anillo Vial, teniendo en cuenta que este último también hace parte del recorrido anunciado para la competencia y podría presentar restricciones.

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La recomendación para los conductores es anticipar sus desplazamientos, evitar las zonas de competencia durante los horarios de cierre y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Los cierres finalizarán de acuerdo con los horarios establecidos, con el de mayor duración previsto hasta el mediodía del domingo.