Empresarios fronterizos piden incentivos para reactivar el comercio binacional

Cúcuta.

La recuperación del comercio entre Colombia y Venezuela, la atracción de inversiones y la creación de nuevas oportunidades para los empresarios son algunas de las expectativas que rodean el Gran Encuentro de la Frontera, que se desarrolla este 14 y 15 de octubre en Cúcuta, con la participación de representantes del sector productivo en ambos países.

Durante este espacio de integración empresarial, Indover Sayago, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, insistió en la necesidad de mantener estos encuentros de manera periódica y ampliar su alcance a otras ciudades, como San Cristóbal, Bogotá y Caracas, para fortalecer las relaciones comerciales y promover nuevas alianzas.

“Colombia y Venezuela van a ser muy importantes en el contexto latinoamericano, como zona de emprendimiento, zona comercial y zona de fomento. La coyuntura económica de ambos países representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de la región fronteriza”, señaló Sayago en Caracol Radio.

Sin embargo, el dirigente gremial reconoció que la dinámica comercial también está condicionada por factores económicos, entre ellos la tasa de cambio, que actualmente puede hacer más económicas algunas compras en Venezuela para los consumidores colombianos.

Frente a este panorama, sostuvo que la aplicación de medidas tributarias favorables en Colombia podría contribuir a recuperar el movimiento comercial en Cúcuta, especialmente ante las solicitudes de comerciantes y autoridades para revisar los impuestos que inciden en la competitividad de la región.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira también destacó la importancia de generar condiciones que permitan a las empresas establecerse, crecer y desarrollar proyectos productivos a ambos lados de la frontera.

“Es importante que tanto el Estado colombiano como el venezolano apliquen medidas favorables a la región, donde se nos den algunas exenciones, donde se nos coloquen algunos proyectos para desarrollarnos productivamente”, manifestó.

El Gran Encuentro de la Frontera, organizado por la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander, busca precisamente conectar a empresarios, autoridades y representantes gremiales para identificar oportunidades de inversión, fortalecer los negocios binacionales y avanzar hacia una integración económica que genere beneficios para la región.