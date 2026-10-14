En menos de 24 horas, tres hombres han sido asesinados en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / D-Keine

Catatumbo

Habitantes de zona rural de Tibú, en Norte de Santander, se encuentran en alerta máxima tras el aumento de muertes violentas presentadas durante las últimas 24 horas.

De acuerdo con lo informado por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, los hechos se han presentado desde la mañana de esta martes 13 de octubre y la mañana del miércoles 14.

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El primer caso reportado por la comunidad se registró entre las veredas La Valera y San Miguel. La víctima vestía camiseta y pantaloneta azul y fue hallada a un costado de la vía con varios impactos de bala.

Se conoció que esta primera víctima, 24 horas después de ser hallado su cuerpo, continúa en la zona ante la negativa de las autoridades para ingresar al sector, por los riesgos en materia de seguridad para los uniformados.

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El segundo hecho se presentó en el sector conocido como Matecoco, muy cerca al corregimiento La Gabarra. La víctima vestía camiseta azul oscuro, jeans y zapatos deportivos.

Finalmente, la mañana de este miércoles en Campojiles, fue hallada la tercera víctima, quien vestía jean y camiseta azul claro.

Aún se desconoce las identidades de estas tres personas, pero existe la posibilidad que los tres homicidios tengan alguna relación entre sí, de acuerdo con lo informado por la comunidad a Caracol Radio.

En esta zona del departamento hay fuerte presencia de las disidencias del Frente 33 de las FARC.