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14 oct 2026 Actualizado 16:25

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Cúcuta y San Cristóbal lanzan Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo de frontera

La alianza reúne a siete hoteles de Colombia y cinco de Venezuela.

Cúcuta y San Cristóbal lanzan Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo de frontera. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta y San Cristóbal lanzan Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo de frontera. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta y San Cristóbal lanzan Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo de frontera. / Foto: Jenny Márquez.
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En la ciudad de Cúcuta se hizo el lanzamiento oficial, para Colombia, del Circuito Binacional de Hoteles, que busca impulsar el turismo en zona de frontera.

Luis Jugo, presidente de este Circuito, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que esta es una iniciativa en la que se viene trabajando desde hace más de nueve meses, “y hemos logrado hacer la primera alianza binacional entre hoteles privados de Latinoamérica”.

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En esta primera fase, son doce hoteles, siente de Cúcuta y cinco de San Cristóbal, los que componen este Circuito Binacional. “Están las principales cadenas que hacen vida en cada una de las ciudades y la idea del Circuito es ser un sello de calidad y un compromiso que una a estas dos ciudades hermanas de una vida entera para incentivar el desarrollo económico de la región e igualmente el desarrollo turístico”.

¿Qué beneficios ofrece el Circuito Binacional de Hoteles?

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Son varios los incentivos que se le otorgarán a los turistas que tomen la decisión de hospedarse en alguno de los doce hoteles que hacen parte de este Circuito, entre ellos están:

  • Descuentos de al menos el 10% en los hoteles participantes.
  • Descuentos del 10% en restaurantes de los establecimientos hoteleros.
  • Una noche de cortesía por cada 10 noches de alojamiento, según las condiciones del programa.
  • Mejoras de categoría de habitación, sujetas a disponibilidad y condiciones del hotel.
  • Flexibilidad en los horarios de ingreso o salida.
  • Descuentos y promociones en comercios, tiendas, establecimientos de entretenimiento y otros negocios aliados.

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De acuerdo con Jugo, se busca que en una segunda fase, hoteles de Bogotá, Cartagena, Medellín, Caracas, Margarita y Maracaibo, se unan a esta iniciativa para fortalecer los lazos de hermandad comercial entre Colombia y Venezuela.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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