El Pulso del Fútbol, 14 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre la mala condición de la grama del estadio El Campín.
¿Fútbol o conciertos en El Campín? El Pulso del Fútbol, 14 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre lo ocurrido con la grama del estadio El Campín, y el posterior aplazamiento del partido Millonarios-Once Caldas. César dijo: “Sencia es la gran responsable de la grama del Campín, no les había resultado con la grama hibrida y ahora con la natural tampoco. Esto pasa porque hay muchos conciertos y se les da prioridad”. Sobre el tema Steven agregó: “Fue muy desafortunado lo que pasó, porque ha llovido mucho en estos días. Y la tecnología de pegar la grama se demora unos días en seco para que esté perfectamente”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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