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05 nov 2026 Actualizado 20:08

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El Pulso del Fútbol, 5 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol, analiza el empate entre Millonarios y América en la Liga colombiana.

Alberto Gamero, DT de Millonarios / Caracol Radio

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¿Millonarios volvió a ser candidato? El Pulso del Fútbol, 5 de noviembre de 2026

¿Millonarios volvió a ser candidato? El Pulso del Fútbol, 5 de noviembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal. Steven dijo: “Era injusta la carga por parte de las dos partes, para la selección de Portugal porque tenía la obligación de llamarlo. Y para Cristiano porque tenía que rendir, al final fue lo más inteligente”. Sobre el tema César agregó: “Se va, pero somos privilegiados de estar en la misma época de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, y de haber visto esa rivalidad”.

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