¿Qué tanto riesgo tiene Millonarios de no clasificar? El Pulso del Fútbol, 9 de noviembre de 2026 00:00:00 51:34 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de Millonarios como visitante ante Tolima. Steven dijo: “Noto nerviosos a los hinchas de Millonarios, no sabe cerrar los partidos, hay muchos encuentros que empieza ganando y no sostiene los resultados. Lo que más preocupa es que no tienen dos partidos seguidos buenos”. Sobre el tema César agregó: “Hay muchas cosas que desnaturalizan el juego de Millonarios, como los cambios. Pero lo que más preocupa es que cambia mucho de partido a partido, contra América jugaron bien, pero ayer jugaron muy mal”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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