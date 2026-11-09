Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 20:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 9 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza cuáles serán los equipos que clasificarán a los ocho.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios / Colprensa.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios / Colprensa.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios / Colprensa.
Añadir Caracol Radio en Google
¿Qué tanto riesgo tiene Millonarios de no clasificar? El Pulso del Fútbol, 9 de noviembre de 2026

¿Qué tanto riesgo tiene Millonarios de no clasificar? El Pulso del Fútbol, 9 de noviembre de 2026

00:00:0051:34
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de Millonarios como visitante ante Tolima. Steven dijo: “Noto nerviosos a los hinchas de Millonarios, no sabe cerrar los partidos, hay muchos encuentros que empieza ganando y no sostiene los resultados. Lo que más preocupa es que no tienen dos partidos seguidos buenos”. Sobre el tema César agregó: “Hay muchas cosas que desnaturalizan el juego de Millonarios, como los cambios. Pero lo que más preocupa es que cambia mucho de partido a partido, contra América jugaron bien, pero ayer jugaron muy mal”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado