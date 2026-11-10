El Pulso del Fútbol, 10 de noviembre de 2026
El Pulso del Fútbol destaca la carrera de Teófilo Gutiérrez en el balompié y su aporte al fútbol colombiano
¿Junior fue estimulado? El Pulso del Fútbol, 10 de noviembre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Campo Elías Terán hablaron sobre la victoria de Junior ante Cúcuta Deportivo en la liga colombiana. César dijo: “Leí en un medio de Cúcuta que el resultado fue sospechoso, por cómo venía el Junior y las necesidades del Cúcuta. Pero al final creo que Junior quería acabar de manera decorosa y por eso ganó”. Sobre el tema Campo agregó: “Es que tenían la motivación de despedir a un jugador que a partir de ayer se transformó en una leyenda del Junior, como lo es Teófilo Gutiérrez. No creo que haya suspicacias”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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