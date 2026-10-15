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15 oct 2026 Actualizado 19:43

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El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la clasificación de Nacional a la semifinal de la Copa Colombia, tras ganar el clásico paisa.

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima Head Coach Lucas Gonzalez Velez looks on during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O&#039;Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima Head Coach Lucas Gonzalez Velez looks on during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O'Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima Head Coach Lucas Gonzalez Velez looks on during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O&#039;Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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¿Lucas González un revolucionario? El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2026

¿Lucas González un revolucionario? El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los actos vandálicos que se presentaron en la sede del Junior de Barranquilla. Steven agregó: “Es cierto que el Junior no ha estado bien en este semestre, pero eso no justifica que vayan y les rayen los carros en la sede del equipo”. Sobre el tema César agregó: “Eso es una agresión y eso no se puede permitir nunca. Por ejemplo, ayer a Jhon Arias también los hinchas del Fluminense lo silbaron y lo insultaron”.

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