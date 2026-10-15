¿Lucas González un revolucionario? El Pulso del Fútbol, 15 de octubre de 2026 00:00:00 47:38 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los actos vandálicos que se presentaron en la sede del Junior de Barranquilla. Steven agregó: “Es cierto que el Junior no ha estado bien en este semestre, pero eso no justifica que vayan y les rayen los carros en la sede del equipo”. Sobre el tema César agregó: “Eso es una agresión y eso no se puede permitir nunca. Por ejemplo, ayer a Jhon Arias también los hinchas del Fluminense lo silbaron y lo insultaron”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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