El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2026
El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha de fútbol internacional con la Champions y la Copa Sudamericana.
¿Cuál es el jugador más completo del fútbol colombiano? El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los delanteros colombianos y sus números en los clubes, comparados con los de la Selección Colombia. Steven dijo: “Los goles de Luis Javier Suárez no son de palomero, él participa mucho y se tira desde atrás, pero creo que si lo habilitan bastante. En la Selección es difícil encontrar asistencias de los volantes”. Sobre el tema César agregó: “Es que a mí me parece que en la Selección Colombia los volantes no abastecieron bien a los delanteros. Es que los volantes como James y Quintero no estaban en su mejor versión, de pronto los laterales sí”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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