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13 oct 2026 Actualizado 20:07

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El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha de fútbol internacional con la Champions y la Copa Sudamericana.

Luis Suárez / Getty Images

Luis Suárez / Getty Images / Franco Arland - UEFA

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¿Cuál es el jugador más completo del fútbol colombiano? El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2026

¿Cuál es el jugador más completo del fútbol colombiano? El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los delanteros colombianos y sus números en los clubes, comparados con los de la Selección Colombia. Steven dijo: “Los goles de Luis Javier Suárez no son de palomero, él participa mucho y se tira desde atrás, pero creo que si lo habilitan bastante. En la Selección es difícil encontrar asistencias de los volantes”. Sobre el tema César agregó: “Es que a mí me parece que en la Selección Colombia los volantes no abastecieron bien a los delanteros. Es que los volantes como James y Quintero no estaban en su mejor versión, de pronto los laterales sí”.

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