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El Pulso del Fútbol, 3 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza una nueva jornada de la Liga de Campeones y la participación de jugadores colombianos.

ALLIANZ STADIUM, TURIN, ITALY - 2026/02/25: Davinson Sanchez of Galatasaray SK gestures during the UEFA Champions League 2025/26 knockout phase play-off second leg football match between Juventus FC and Galatasaray SK. Juventus FC won 32 after extra time, but Galatasaray SK advanced 75 on aggregate and moved on to the round of 16. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

ALLIANZ STADIUM, TURIN, ITALY - 2026/02/25: Davinson Sanchez of Galatasaray SK gestures during the UEFA Champions League 2025/26 knockout phase play-off second leg football match between Juventus FC and Galatasaray SK. Juventus FC won 32 after extra time, but Galatasaray SK advanced 75 on aggregate and moved on to the round of 16. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) / Nicolò Campo

ALLIANZ STADIUM, TURIN, ITALY - 2026/02/25: Davinson Sanchez of Galatasaray SK gestures during the UEFA Champions League 2025/26 knockout phase play-off second leg football match between Juventus FC and Galatasaray SK. Juventus FC won 32 after extra time, but Galatasaray SK advanced 75 on aggregate and moved on to the round of 16. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
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¿Nacional no es tan invencible? El Pulso del Fútbol, 3 de noviembre de 2026

¿Nacional no es tan invencible? El Pulso del Fútbol, 3 de noviembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la jugada en la cual falleció el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, tras un choque con el arquero Jesús Owono. César dijo: “¿Dónde está el límite de las salidas de un arquero? Es que él iba al bulto, porque salió a la mitad de la cancha. Hay deportes como el boxeo en donde se han presentado varias muertes, pero es un tema diferente”. Sobre el tema Steven agregó: “El límite es no dañar al rival, en este caso creo si sale con una intención, aunque no para las consecuencias en las que terminó”.

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