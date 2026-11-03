¿Nacional no es tan invencible? El Pulso del Fútbol, 3 de noviembre de 2026 00:00:00 51:22 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la jugada en la cual falleció el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, tras un choque con el arquero Jesús Owono. César dijo: “¿Dónde está el límite de las salidas de un arquero? Es que él iba al bulto, porque salió a la mitad de la cancha. Hay deportes como el boxeo en donde se han presentado varias muertes, pero es un tema diferente”. Sobre el tema Steven agregó: “El límite es no dañar al rival, en este caso creo si sale con una intención, aunque no para las consecuencias en las que terminó”.

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