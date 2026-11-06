Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 19:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos ante Chile.

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico / Getty Images

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico / Getty Images / SOPA Images

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google
¿Qué espera de Colombia ante Chile? El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre de 2026

¿Qué espera de Colombia ante Chile? El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre de 2026

00:00:0052:52
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Chile. Steven dijo: “Tenemos convocatoria, pero todavía no tenemos una selección armada. No tenemos lateral izquierdo, no tenemos un creativo definido y no tenemos un delantero que esté consolidado”. Sobre el tema César agregó: “Pero ya tenemos Selección Colombia, si mañana empieza la Copa América, tenemos un equipo para afrontarla. Hay muchos nombres que son buenos para este equipo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado