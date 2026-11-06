¿Qué espera de Colombia ante Chile? El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre de 2026 00:00:00 52:52 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Chile. Steven dijo: “Tenemos convocatoria, pero todavía no tenemos una selección armada. No tenemos lateral izquierdo, no tenemos un creativo definido y no tenemos un delantero que esté consolidado”. Sobre el tema César agregó: “Pero ya tenemos Selección Colombia, si mañana empieza la Copa América, tenemos un equipo para afrontarla. Hay muchos nombres que son buenos para este equipo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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