El Pulso del Fútbol, 4 de noviembre de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la despedida de David Ospina del fútbol y su legado en el balompié. Steven dijo: “A mí me da mucho guayabo que una persona de su nobleza tenga que decidirlo más o menos obligado. Hay que mirar en su carrera lo cosechado, porque a veces se cogen de algunos errores como el de Perú”. Sobre el tema César agregó: “Pero es que la gente se debe acordar de los momentos buenos, como la doble atajada ante Messi en la Copa América. Es que son más los partidos buenos que tuvo en la Selección Colombia que los malos”.

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