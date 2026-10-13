Manuel Fernández asume la presidencia de Bancóldex

El economista Manuel Fernández Ariza asumió este martes la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia.

Es decir, este banco no presta dinero directamente al público general, sino que canaliza sus recursos a través de bancos comerciales y otras instituciones financieras.

“Bancóldex es un aliado estratégico para que las empresas colombianas puedan crecer, innovar y competir en mejores condiciones. Queremos que el acceso a financiación se traduzca en más inversión, productividad y empleo, y que las oportunidades de desarrollo lleguen a las mipymes y a las regiones. Fortalecer nuestro tejido empresarial es fundamental para dinamizar la economía y generar bienestar para los colombianos”, afirmó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.

Perfil de Manuel Fernández Ariza, nuevo presidente de Bancóldex

Fernández Ariza es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos.

Antes de asumir la presidencia de Bancóldex, lideró la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 2020, donde impulsó iniciativas para facilitar el acceso al crédito, promover la internacionalización y elevar la productividad empresarial mediante la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial.

También ha dirigido Transmetro, la Secretaría de Hacienda del departamento del Atlántico, el programa Barranquilla Cómo Vamos y la Fundación para el Desarrollo Económico del Caribe.