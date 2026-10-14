Gobierno y Andesco preparan plan para mitigar riesgo de desabastecimiento de agua en 558 municipios

Así luce la bocatoma del río Cali, afluente afectado por el fenómeno de El Niño. La situación en el río Meléndez es similar. Foto: EMCALI.

El Gobierno nacional y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) trabajan en una hoja de ruta para prevenir posibles afectaciones por el fenómeno de El Niño. Esta medida busca atender a 558 municipios de 27 departamentos que presentan un riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua.

Según el Ministerio de Vivienda, 111 municipios de 15 departamentos están en la categoría de riesgo muy alto. Bolívar es el departamento con más territorios en esta condición, con 28 municipios.

“Vamos a armar una red de apoyo a los 558 municipios más vulnerables. Y ahí, de manera conjunta, crearemos un vínculo mucho más profundo para que el Ministerio respalde al sector y el sector respalde a los pequeños prestadores, con el objetivo de mitigar la crisis que se nos viene en torno al fenómeno de El Niño”, agregó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Hay un plan de choque para estas medidas

Como parte de las medidas, se contempla un plan de choque por 111.843 millones de pesos para ejecutar obras de abastecimiento, entre ellas pozos, bocatomas y reservorios, con el propósito de reducir la dependencia de los carrotanques.

“Estamos instaurando una mesa de trabajo técnica para poder avanzar rápidamente y poderles entregar resultados, tanto al Presidente de la República como al sector empresarial. Es muy importante que entendamos que este es el sector más interesante para nivelar socialmente al país”, afirmó el dirigente de ANDESCO, Camilo Sánchez.

Finalmente, las autoridades aseguran que mantendrán el monitoreo de las fuentes hídricas y los embalses para hacer seguimiento a las condiciones de abastecimiento y anticiparse a posibles dificultades durante el fenómeno climático.