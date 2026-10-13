Asobancaria destaca atención del Gobierno a límites para pagos en efectivo de alto valor

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancarias), Jonathan Malagón, celebra que el Gobierno Nacional tenga atención en los límites de pagos en efectivo de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista.

Asegura en su cuenta oficial de X que estos pagos deben contar con mecanismos que permitan tener información de dónde sacan los recursos y quién los recibe.

“El sector financiero colombiano celebra que el Gobierno Nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista. La compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos. Seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.” agregó el presidente de este gremio.

¿Cuáles son los puntos claves del ‘Estatuto Antiterrorista’ que prohíbe pagar en efectivo en algunos bienes?

Como mencionamos anteriormente, el Estatuto Antiterrorista buscará prohibir pagar en efectivo algunos bienes, como en carros, inmuebles y lotes, con el fin de tener información de dónde sacan los recursos a través del sistema bancario y dejar en constancia de quién paga y quién recibe.

Las medidas de trazabilidad financiera en el borrador del proyecto, ayudarían a enfocar en organizaciones o personas incluidas en registros de terroristas, minerales y activos virtuales.

También permitirían hacer seguimiento a las operaciones y verificar el origen de los recursos. Sin embargo, la bancarización por sí sola no garantiza que el dinero provenga de actividades lícitas.