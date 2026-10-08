Turismo europeo crecerá 3,1 % en 2026, según el Consejo Mundial

MALTA

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) inauguró en la isla de Malta su Cumbre Mundial número 26 y presentó sus nuevas proyecciones para el sector que contemplan que el sector de Viajes y el Turismo crecerá un 3,1 % en Europa durante 2026.

De acuerdo con Gloria Guevara CEO del WTTC, este crecimiento estará por encima del conjunto de la economía regional y superará el 2,6 % registrado por el sector en Europa durante 2025.

Las previsiones también señalan que el gasto de los visitantes internacionales en Europa aumentará un 5,8 % en 2026. El gasto en viajes de ocio crecerá un 3,1 %, mientras que elcorrespondiente a viajes de negocios aumentará un 4,2 %.

Más de 1.000 representantes participan en la cumbre

En medio de la fortaleza que rodea La Valeta, las auoridades en turismo le dieron la bienvenida a más de 1.000 participantes, entre ellos más de 200 líderes empresariales y gubernamentales del sector de los Viajes y el Turismo.

Entre las figuras participantes se destacan Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo; y Nick Adams, primer enviado presidencial de Estados Unidos para el Turismo.

Bajo el lema “Rewriting the Rules of Global Competitiveness”, el encuentro ha abordado cómo la conectividad, la facilidad para viajar, la inversión, la regulación y la colaboración público-privada están determinando la competitividad de los destinos.

¿Viajes sin fronteras?

Uno de los debates en el inicio del evento estuvo dedicado a los viajes sin fricciones, con discusiones sobre visados, fronteras, regulación, conectividad, tecnología, hospitalidad y logística.

En ese sentido la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, destacó que la colaboración entre gobiernos y empresas es fundamental para generar condiciones favorables para la inversión, la innovación, la conectividad y el crecimiento.

“Los Viajes y el Turismo siguen demostrando una resiliencia extraordinaria. A escala mundial, el sector aportó el año pasado 11,6 billones de dólares a la economía, el 9,8 % del PIB mundial, y sostuvo 366 millones de empleos, casi uno de cada nueve puestos de trabajo en el mundo. Pese a los importantes desafíos geopolíticos, prevemos que el sector crezca un 2,5 % este año, por encima de la economía mundial”, indicó Guevara.

Crecimiento para la Isla de Malta

Según las cifras presentadas por el WTTC, se prevé que los Viajes y el Turismo aporten 4.900 millones de dólares a la economía de Malta en 2026, equivalentes al 16,9 % del PIB del país.

El sector sostendría además más de uno de cada cinco empleos en Malta.

Los datos del organismo señalan que, en 2025, Malta registró el mayor aumento anual de la contribución de los Viajes y el Turismo al PIB entre las economías europeas, con un crecimiento del 16,8 %, frente a una media europea del 2,6 %.