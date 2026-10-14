MinEducación anunció alivios por $62.000 millones para más de 173.000 personas con créditos Icetex

El Ministerio de Educación anunció alivios económicos por cerca de 62.000 millones de pesos para más de 173.000 personas que tienen créditos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, las medidas buscan reducir la carga financiera de los beneficiarios y facilitar la continuidad de sus procesos de formación académica.

Reducción de intereses para estudiantes

Del total de recursos anunciados, 52.000 millones de pesos se destinarán a reducir las tasas de interés de cerca de 170.000 estudiantes que actualmente pagan sus créditos educativos y habían perdido el subsidio a la tasa de interés.

Con esta medida, el Gobierno busca aliviar el costo de las obligaciones financieras de quienes accedieron a financiación para cursar sus estudios de educación superior.

Beneficios para docentes con créditos de posgrado

El anuncio también contempla beneficios para 3.827 docentes y directivos docentes con créditos de posgrado en departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según el Ministerio de Educación, estos beneficiarios tendrán un año sin pagar cuotas y sin que se generen nuevos intereses durante ese periodo.

Además, quienes ya hayan obtenido su título podrán acceder a la condonación del crédito, de acuerdo con las condiciones previstas para esta medida.

El Ministerio de Educación señaló que los alivios representan una inversión cercana a los 62.000 millones de pesos y están dirigidos a estudiantes, docentes y directivos docentes con obligaciones crediticias ante el Icetex.

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