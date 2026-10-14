Buenaventura frena cobro a camiones tras polémica con transportadores ¿qué acordó con MinTransporte?

Transporte

Llego finalmente la decisión despues de varias opiniones opuestas del gremio. Pues Buenaventura no aplicará el cobro por circulación a los vehículos de carga que había establecido mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026.

La controversia cabe decir que, se centraba en la imposición de un nuevo costo para los vehículos que movilizan mercancías en uno de los principales corredores logísticos del país. Colfecar cuestionó el cobro y pidió suspender su aplicación, al advertir sobre el impacto que podría tener en los costos del transporte, en un contexto marcado por dificultades de movilidad, demoras en los accesos al puerto y otros sobrecostos operativos.

Con el anuncio de la Alcaldía, el cobro previsto en el decreto no será aplicado. La decisión se dio después de una mesa de trabajo con el Gobierno nacional, en la que las autoridades acordaron concentrar esfuerzos en los problemas de infraestructura y logística que afectan tanto el movimiento de mercancías como la movilidad de los habitantes de Buenaventura.

La ministra de Transporte señaló que los compromisos incluyen destrabar obras, mejorar los accesos al puerto y avanzar en la reconstrucción de las vías afectadas por el terremoto. La alcaldesa, por su parte, también indicó que el distrito necesita soluciones que respondan a las dificultades de la operación portuaria, pero también a las necesidades de las comunidades.

Nueve unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura fueron destrabadas

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el estado del corredor Buga-Buenaventura, una vía justamente estratégica para el transporte de carga y el comercio exterior colombiano. El Ministerio de Transporte informó que se destrabaron nueve de las 21 unidades funcionales del corredor, incluida la vía alterna interna, y aseguró que actualmente todo el corredor se encuentra en obra.

Las unidades funcionales corresponden a segmentos o componentes en los que se organiza el desarrollo de un proyecto de infraestructura. El avance anunciado por el Ministerio se refiere a la superación de obstáculos que impedían el desarrollo de nueve de esas unidades, no a la terminación de las obras, segun explicaron.

La agenda acordada también contempla priorizar las intervenciones en las vías de acceso al puerto y recuperar las carreteras afectadas por el terremoto. Estas obras son fundamentales para facilitar el ingreso y la salida de mercancías y atender los problemas de conectividad que enfrenta Buenaventura.

Por ahora, la decisión de no aplicar el cobro pone fin a la medida prevista en el Decreto 0338 de 2026, pero los demás compromisos deberán materializarse en las intervenciones anunciadas.