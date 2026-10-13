MinAgricultura busca cooperación con Suecia para financiar tres proyectos rurales

Desde el Ministerio de Agricultura, buscan recursos de cooperación internacional para financiar tres proyectos dirigidos a pequeños ganaderos, jóvenes y mujeres rurales.

Las iniciativas fueron presentadas por el ministro Indalecio Dangond Baquero, durante el Foro Mundial de la Alimentación, en Roma, Italia.

¿Cuáles son las propuestas de estos proyectos?

Las propuestas incluyen el impulso a la ganadería regenerativa para pequeños productores, la formación y el emprendimiento de jóvenes rurales mediante el programa “Jóvenes Milagro” y el cultivo de hortalizas de “Hoja Verde” en invernaderos, liderado por mujeres cabeza de hogar.

Durante esta reunión con representantes del Gobierno de Suecia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Tetra Pak y la Gobernación de Córdoba, se exploraron posibles alianzas para financiar estas iniciativas.

“Hoy hemos presentado a la cooperación sueca tres proyectos que queremos impulsar desde el Ministerio de Agricultura, (...) Estamos trabajando con nuestros aliados para conseguir los recursos que permitan comenzar su implementación el primero de enero de 2027”, dijo el ministro Dangond.

Además, el ministerio asegura la meta es conseguir los recursos necesarios para comenzar la ejecución de los proyectos el primero de enero de 2027.