Dólar HOY 13 de octubre 2026 en Colombia: la divisa internacional por debajo de los $3.200

El dólar estadounidense es la divisa más recurrente en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos de uso recurrente. Es por ello que, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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¿En cuánto esta el dólar hoy?

Para este 13 de octubre la moneda internacional inicia con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.194,44 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 9 de octubre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera comienza la semana con un comportamiento decreciente.

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TRM dólar hoy en Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 13 de octubre las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.197 - Venta a $3.287

Compran a $3.197 - Venta a $3.287 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.305

Compran a $3.075 - Venta a $3.305 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.200 - Venta a $3.290

Compran a $3.200 - Venta a $3.290 Medellín: Compran a $3.107 - Venta a $3.243

Compran a $3.107 - Venta a $3.243 Pereira: Compran a $3.180 - Venta a $3.270

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Precio del euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.567,40 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $1,20 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.03%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 92,95 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un decrecimiento de -0,80%. Para hoy 13 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 93,48 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 91,72 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este martes, el petróleo en general ha presentado una caída, pero en el caso específico del petróleo Brent cae un 1,28, bajando el precio a 105,16 dólares por barril. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 106,24 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se podrá ubicar en 104,36 dólares.

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