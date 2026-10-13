Precio del café HOY 13 de octubre: se recupera lentamente el valor del grano tras último reporte
El fruto continua incrementando de cotización, luego de iniciar esta semana con un reporte a la alza, ¿Cómo quedó el reporte de hoy, 9 de octubre? Se lo contamos.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 13 de octubre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finalizada la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.
El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.
Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.
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Este es el precio del café en Colombia hoy, 13 de octubre 2026
Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este martes 13 de octubre, el precio del café en Colombia se cotiza en $2,090,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 13 de octubre se encuentra en $12.000 COP por kilogramo.
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Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café obtuvo un nuevo incremento, comparado con el último reporte del lunes 12 de octubre, la cotización cerró en $2,080,000 COP por carga, por lo que el valor con este nuevo cierre subió $10.000 COP.
Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy 13 de octubre
En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 13 de octubre, en referencia FR 94:
- Armenia: Carga $2,090,500 | Kilo $16,724 | Arroba: $209,050
- Bogotá: Carga $2,089,250 | Kilo $16,714 | Arroba: $208,925
- Bucaramanga: Carga $2,088,875 | Kilo $16,711 | Arroba: $208,888
- Buga: Carga $2,091,250 | Kilo $16,730 | Arroba: $209,125
- Chinchiná: Carga $2,090,375 | Kilo $16,723 | Arroba: $209,038
- Cúcuta: Carga $2,088,375 | Kilo $16,707 | Arroba: $208,838
- Ibagué: Carga $2,089,625 | Kilo $16,717 | Arroba: $208,963
- Manizales: Carga $2,090,375 | Kilo $16,723 | Arroba: $209,038
- Medellín: Carga $2,089,625 | Kilo $16,717 | Arroba: $208,963
- Neiva: Carga $2,088,750 | Kilo $16,710 | Arroba: $208,875
- Pamplona: Carga $2,088,500 | Kilo $16,708 | Arroba: $208,850
- Pasto: Carga $2,088,500 | Kilo $16,708 | Arroba: $208,850
- Pereira: Carga $2,090,375 | Kilo $16,723 | Arroba: $209,038
- Popayán: Carga $2,090,625 | Kilo $16,725 | Arroba: $209,063
- Santa Marta: Carga $2,092,125 | Kilo $16,737 | Arroba: $209,213
- Valledupar: Carga $2,089,750 | Kilo $16,718 | Arroba: $208,975
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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?
La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.
‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.
Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.
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