Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 14 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es un referente para la economía en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones, por lo que su comportamiento es seguido de cerca.

Por ello, el Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la cotización oficial del dólar, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 14 de octubre se ubicará en 877,90 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 13 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene movimiento decreciente, en comparación con el dólar estadounidense.

La entidad, a parte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este miércoles:

Euro (EUR): 982,75 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 131,16 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,78 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,49 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

Además, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 883,40 // Venta: 876,79

Banco Mercantil:

Compra: 877,82 // Venta: 876,88

N58 Banco Digital:

Compra: 875,65 // Venta: 875,78

Banesco:

Compra: 970,83 // Venta: 877,43

R4:

Compra: 989,40 // Venta: 975,87

Otras instituciones:

Compra: 936,92 // Venta: 972,33

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este miércoles, el petróleo en general ha presentado un incremento, pero en el caso específico del petróleo Brent se recupera un 0,23, subiendo el precio a 105,89 dólares por barril. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 107,15 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se podrá ubicar en 105,24 dólares.

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Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene diferentes formas de realización:

Sistema SLAE / MPPRE (en Venezuela ):

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Apostilla Electrónica SAREN:

Puede solicitar la apostilla de algún documento a través del portal web del SAREN. Con esta modalidad se pueden apostillar 153 documentos civiles, con un costo de 70 dólares estadounidenses o aproximadamente 61.299,14 bolívares, por documento.

Antecedentes penales:

La solicitud de antecedentes penales y su apostillada es totalmente gratuita.

En consulados de Venezuela en el exterior:

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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