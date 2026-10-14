Docentes, sindicatos y sectores sociales se movilizaron en Santa Marta contra políticas del Gobierno

Docentes, trabajadores sindicalizados y representantes de sectores sociales y políticos salieron a las calles de Santa Marta este miércoles 14 de octubre, en el marco de una jornada nacional de movilización convocada por organizaciones sindicales y respaldada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Los manifestantes expresaron sus inconformidades frente a decisiones del Gobierno nacional y reclamaron garantías para la educación pública, mejores condiciones laborales, atención en salud para los maestros y protección de los derechos de distintos sectores de la población.

Edumag reclamó garantías para la educación pública

Hugo Campo, directivo de Edumag, aseguró que la movilización busca defender la educación pública y rechazar medidas que, según el sindicato, amenazan las garantías laborales de los docentes y la realización de concursos para ingresar a la carrera administrativa.

“Nosotros esta convocatoria la hicimos precisamente para pelear por el derecho a la educación, por la defensa de la educación pública. Hoy vemos amenazada esa educación pública con una andanada de decretos que ha expedido el Gobierno actual”, afirmó Campo en diálogo con Caracol Radio.

El dirigente también señaló dificultades en el sistema de salud del magisterio y pidió garantías para que los maestros y sus familias reciban atención médica oportuna y de calidad.

Norma Vera cuestionó el modelo de Gobierno y las garantías sociales

Por su parte, Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos, planteó que las movilizaciones responden a diferencias frente al modelo de Estado y las políticas sociales del Gobierno nacional. Mencionó, entre otros asuntos, los derechos de las mujeres, la población LGBTI y la implementación del Acuerdo de Paz.

“Básicamente es un modelo de Estado y un modelo de nación. No es solamente una reclamación por el salario mínimo vital; es también la reclamación por los derechos de las minorías, la comunidad LGBTI y las poblaciones excluidas históricamente”, expresó Vera.

La defensora también manifestó preocupación por el Decreto 1525, expedido el día anterior, que establece nuevas reglas para la actuación de las autoridades durante las protestas.

“Nos preocupa muchísimo el decreto (...) porque eso va a poner un antagonismo complejo. No queremos volvernos a la época en la que la protesta social era estigmatizada y marginalizada”, señaló.

Vera también se refirió a la situación de seguridad de Santa Marta y sostuvo que las respuestas institucionales deben combinar las acciones de la fuerza pública con soluciones a problemas estructurales como el acceso al agua potable y al alcantarillado.