Terminal de Transporte de Santa Marta movilizó 45 mil pasajeros durante el puente festivo/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Desde el viernes 13 hasta el lunes 16, la Terminal de Transporte de Santa Marta movilizó 45 mil pasajeros entre entradas y salidas, reflejando la dinámica turística y la confianza de los viajeros en el destino.

El flujo de pasajeros ha sido posible, luego de una alianza orientada a impulsar el turismo, fortalecer la promoción del territorio y generar nuevas oportunidades para el departamento.

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“Con este balance positivo, estamos listos para recibir en esta semana el arribo de los turistas que deciden elegir a Santa Marta y el Magdalena como destino predilecto para vacacionar”, expresó Rossana Rodríguez, gerente de la Terminal.