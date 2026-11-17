La Gobernación del Magdalena puso en marcha nuevas jornadas para prevenir la extorsión en los municipios del departamento, mediante un trabajo conjunto con el Gaula de la Policía y el Gaula Militar que busca orientar a la ciudadanía e incentivar las denuncias.

A través de la campaña ‘En el Magdalena, la extorsión no paga’, las instituciones realizan jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a comerciantes, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y comunidades.

El despliegue también incluye la entrega de volantes e instalación de vallas en puntos estratégicos, con información para reconocer las modalidades de extorsión y saber cómo actuar ante llamadas intimidatorias, mensajes amenazantes o exigencias económicas.

La secretaria del Interior del Magdalena, Nayara Vargas, señaló que el propósito es fortalecer el trabajo con la Fuerza Pública y evitar que este delito afecte a quienes trabajan, emprenden y viven en el departamento.

¿Dónde denunciar una extorsión en el Magdalena?

Las autoridades hicieron un llamado a no entregar dinero a los delincuentes y denunciar cualquier intento de extorsión. Para recibir orientación están disponibles las líneas 165 del Gaula de la Policía y 147 del Gaula Militar.