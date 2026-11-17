Gaula y Gobernación refuerzan acciones para combatir la extorsión en el Magdalena
La Gobernación, junto con el Gaula de la Policía y el Gaula Militar, adelanta jornadas de prevención y capacitación para evitar que más ciudadanos sean víctimas de este delito.
La Gobernación del Magdalena puso en marcha nuevas jornadas para prevenir la extorsión en los municipios del departamento, mediante un trabajo conjunto con el Gaula de la Policía y el Gaula Militar que busca orientar a la ciudadanía e incentivar las denuncias.
A través de la campaña ‘En el Magdalena, la extorsión no paga’, las instituciones realizan jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a comerciantes, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y comunidades.
El despliegue también incluye la entrega de volantes e instalación de vallas en puntos estratégicos, con información para reconocer las modalidades de extorsión y saber cómo actuar ante llamadas intimidatorias, mensajes amenazantes o exigencias económicas.
La secretaria del Interior del Magdalena, Nayara Vargas, señaló que el propósito es fortalecer el trabajo con la Fuerza Pública y evitar que este delito afecte a quienes trabajan, emprenden y viven en el departamento.
¿Dónde denunciar una extorsión en el Magdalena?
Las autoridades hicieron un llamado a no entregar dinero a los delincuentes y denunciar cualquier intento de extorsión. Para recibir orientación están disponibles las líneas 165 del Gaula de la Policía y 147 del Gaula Militar.