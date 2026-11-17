La Oficina de Tránsito y Transporte Departamental, en articulación con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena, reportó un balance de cero personas lesionadas y fallecidas durante el puente festivo en las vías bajo su responsabilidad.

Desde el viernes hasta el lunes festivo se mantuvieron puestos de control permanentes en los corredores Ciénaga–Barranquilla y hacia Zona Bananera, sectores priorizados debido a los antecedentes de siniestralidad vial. Las jornadas incluyeron controles de alcoholemia, especialmente durante los horarios nocturnos, identificados como periodos de mayor riesgo.

El jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte Departamental, Ernesto Mario Castro, destacó los resultados obtenidos y explicó que durante el mismo puente festivo de 2025 se habían registrado 11 siniestros viales con personas heridas y fallecidas en el balance de los corredores atendidos.

“Un trabajo muy exigente que realizamos con la Policía de Tránsito del Departamento del Magdalena nos entregó como el dato más positivo que tuvimos cero lesionados y fallecidos en las vías a cargo de la Gobernación y de la Policía durante este puente festivo”, expresó el funcionario.

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Durante el puente festivo circularon aproximadamente 110.000 vehículos entre entradas y salidas del departamento, frente a los 120.000 a 130.000 registrados en el mismo periodo de 2025. Asimismo, señaló que cerca de 10 conductores fueron sorprendidos manejando en estado de embriaguez durante los operativos realizados.