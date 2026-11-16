Aviones tipo Gripen de la empresa Saab. / Andy_Oxley

Asegura que solo revisó la orden de pago y no tiene auditorías abiertas. Por su lado, el Ministerio de Defensa señaló haber pagado menos.

Por qué importa

Caracol Radio reveló el 18 de octubre que la Contraloría llamó la atención sobre un posible pago de más por unos $2.130 millones en la compra de los aviones Gripen a la empresa sueca SAAB. Lea esa nota aquí: https://caracol.com.co/2026/10/18/contraloria-alerta-posible-perdida-de-2130-millones-en-un-pago-por-los-aviones-gripen/

Caracol Radio consultó a la Contraloría sobre lo que había hecho en ese caso y su respuesta fue que no se había verificado cuánto se pagó realmente.

Lo que encontramos

La advertencia de la Contraloría se basó en la orden de pago por $17.600 millones en el primer pago, y según sus cálculos con el precio oficial del euro de ese día debían ser unos $15.470 millones.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la Contraloría, SIPAR 2026-403825-82111-SE, pág. 4. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la Contraloría, SIPAR 2026-403825-82111-SE, pág. 4. Cerrar

La Contraloría reconoció que se limitó a revisar el documento, y no la cantidad de plata que realmente salió.

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Lo que dice el Ministerio de Defensa

Esa cartera le respondió a la Contraloría que pagó $15.187 millones, cifra menor a la que decía el ente de control. Por su parte, la Contraloría no ha verificado esa cifra.

Gripen: la Contraloría admite que no verificó el pago por el que advirtió $2.130 millones de más Ampliar Gripen: la Contraloría admite que no verificó el pago por el que advirtió $2.130 millones de más Cerrar

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Lo que la Contraloría no ha hecho

No tiene auditorías ni procesos abiertos sobre el contrato, que va hasta 2032.

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También desconoce lo que ocurrió con los $12.086 millones que fueron recortados del presupuesto del contrato en enero. Tampoco confirmó ni retiró su advertencia.