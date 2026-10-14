Incendio destruyó un bus interdepartamental en la Troncal del Caribe: pasajeros evacuaron

Un posible cortocircuito es una de las hipótesis sobre el origen de la emergencia. Foto: Cortesía

Momentos de tensión se vivieron en la Troncal del Caribe, en jurisdicción de Santa Marta, luego de que un bus de transporte interdepartamental se incendiara en la vereda Las Tinajas, en un tramo vial que comunica al Magdalena con el departamento de La Guajira.

De acuerdo con la información conocida sobre la emergencia, más de diez pasajeros lograron evacuar el automotor antes de que las llamas se extendieran por la carrocería y lo destruyeran por completo.

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La situación se presentó cuando otros conductores alertaron al chofer sobre una columna de humo que salía de la parte trasera del vehículo. Ante la advertencia, el conductor y su copiloto detuvieron la marcha y facilitaron la salida de los ocupantes.

De manera preliminar, una de las hipótesis apunta a un posible cortocircuito. Sin embargo, esta causa no ha sido confirmada oficialmente y se espera un pronunciamiento de las autoridades y de la empresa operadora para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.

El caso ocurrió en uno de los corredores viales que conectan a Santa Marta con La Guajira. Por ahora, la información disponible se concentra en la evacuación de los pasajeros y en el esclarecimiento del origen de la conflagración.