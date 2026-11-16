El expresidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró que el exmandatario colombiano se reunió en Manta con Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, un empresario que fue alcalde de esa ciudad y que está en la mira de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Es de recordar que Jaime Estrada Bonilla y su hijo, políticos ecuatorianos, fueron detenidos hace unos días en Panamá para ser extraditados a Estados Unidos, que los requiere por presunto narcotráfico y tráfico de armas.

Al respecto, el expresidente Petro aseguró: “Dice que fui a Manta y me reuní con su alcalde, que resultó ser narcotraficante. Otra enorme calumnia. Por protocolo los presidentes no se relacionan con autoridades diferentes a otro presidente”, dijo.

Y agregó que a Ecuador fue a “descansar dos dias y terminar mi libro y no hablé con el alcalde de Manta, pero por protocolo mi jefe de seguridad lo hizo. Siempre el ejército de Noboa me estuvo cuidando durante las horas que pase allí”.

No es la primera vez que Noboa acusa al expresidente colombiano de vínculos con organizaciones criminales, pues en abril pasado aseguró que Petro se había reunido con miembros de la RC a los que ligó con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, actualmente detenido en EE.UU.

De hecho, Petro se volvió a referir al tema: “No conozco a ningún Fito. Y resultó que el mismo Fito ante la justicia de los EE. UU. dijo que no me conocía y que es el propio Noboa el que era socio de Fito”.