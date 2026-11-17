Foto: Firma de contratos con el Fondo Nacional del Café y el Fondo de Estabilización de Precios del Café / Gissell Campo.

Santa Marta

La continuidad de los recursos destinados al fortalecimiento de la caficultura y el respaldo a las familias productoras son algunos de los beneficios que representa para el Magdalena el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la administración del Fondo Nacional del Café, según explicó Sara Illidge, directora ejecutiva del Comité de Cafeteros del Magdalena.

“Para el Magdalena y para todos los cafeteros la administración del fondo significa poder primero brindar los cuatro bienes públicos que como ustedes saben han sido el pilar de la caficultura, la ciencia y la tecnología a través de Cenicafé. Se podrá seguir haciendo investigación, también poder tener el servicio de extensión que son todos los ingenieros agrónomos que visitan cada una de las fincas de los 611 municipios”, dijo Sara Illidge, directora ejecutiva del Comité de Cafeteros del Magdalena a Caracol Radio.

Para el departamento del Magdalena, estos recursos también representan una oportunidad para gestionar nuevas inversiones que permitan ampliar los cultivos, renovar los cafetales existentes y mejorar los niveles de productividad de las familias cafeteras.

Es de recordar que, en un acto protocolario, realizado en Santa Marta, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) suscribieron por diez años los contratos de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) y del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé).