Solicitan modificar cierre del Tayrona programado para este 19 de octubre

Santa Marta

El concejal Jorge Argüelles solicitó al presidente Abelardo De La Espriella revisar la Resolución 091 de 2026 y modificar las fechas del cierre del Parque Tayrona previsto del 19 de octubre al 2 de noviembre, ante la solicitud, de las comunidades y el sector turístico de Santa Marta, por las afectaciones económicas que enfrenta el destino por los recientes problemas de orden público y las bajas en la ocupación hotelera durante la semana de receso.

A través de su cuenta en X, Argüelles pidió que, antes de mantener el cierre de 15 días, se escuche a los hoteleros, comerciantes, operadores turísticos y comunidades que dependen de la actividad económica del corredor del Tayrona. Aunque reconoció la importancia de conservar este patrimonio natural, insistió en que las decisiones deben concertarse con el territorio y contemplar medidas que protejan el empleo y los ingresos de las familias.

“Estamos viviendo momentos difíciles: la inseguridad golpea nuestra imagen, los hoteleros enfrentan una enorme incertidumbre y el corredor turístico del Tayrona, sus comerciantes, restaurantes, operadores y miles de trabajadores necesitan recuperarse. No podemos responder a esta crisis con otro cierre de 15 días. Como concejal de Santa Marta, llevo tres años insistiendo en este debate. He reclamado transparencia, inversión y una retribución justa para la ciudad por la riqueza que genera uno de nuestros mayores patrimonios naturales”, manifestó el cabildante.

Asimismo, solicita cuentas sobre el recaudo y la destinación de los recursos teniendo en cuenta las necesidades en las comunidades aledañas, como el mejoramiento de vías, la limpieza de playas y la infraestructura turística.