Solicitan modificar cierre del Tayrona programado para este 19 de octubre
La petición fue hecha por el concejal de Santa Marta Jorge Argüelles por las afectaciones económicas que enfrenta el destino por los recientes problemas de orden público y las bajas en la ocupación hotelera durante la semana de receso.
Santa Marta
El concejal Jorge Argüelles solicitó al presidente Abelardo De La Espriella revisar la Resolución 091 de 2026 y modificar las fechas del cierre del Parque Tayrona previsto del 19 de octubre al 2 de noviembre, ante la solicitud, de las comunidades y el sector turístico de Santa Marta, por las afectaciones económicas que enfrenta el destino por los recientes problemas de orden público y las bajas en la ocupación hotelera durante la semana de receso.
A través de su cuenta en X, Argüelles pidió que, antes de mantener el cierre de 15 días, se escuche a los hoteleros, comerciantes, operadores turísticos y comunidades que dependen de la actividad económica del corredor del Tayrona. Aunque reconoció la importancia de conservar este patrimonio natural, insistió en que las decisiones deben concertarse con el territorio y contemplar medidas que protejan el empleo y los ingresos de las familias.
“Estamos viviendo momentos difíciles: la inseguridad golpea nuestra imagen, los hoteleros enfrentan una enorme incertidumbre y el corredor turístico del Tayrona, sus comerciantes, restaurantes, operadores y miles de trabajadores necesitan recuperarse. No podemos responder a esta crisis con otro cierre de 15 días. Como concejal de Santa Marta, llevo tres años insistiendo en este debate. He reclamado transparencia, inversión y una retribución justa para la ciudad por la riqueza que genera uno de nuestros mayores patrimonios naturales”, manifestó el cabildante.
Asimismo, solicita cuentas sobre el recaudo y la destinación de los recursos teniendo en cuenta las necesidades en las comunidades aledañas, como el mejoramiento de vías, la limpieza de playas y la infraestructura turística.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...