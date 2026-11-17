La problemática ambiental de Santa Marta continúa bajo seguimiento de la Procuraduría General de la Nación, que adelanta actuaciones preventivas frente a la acumulación de basuras, los vertimientos de aguas residuales y las deficiencias en el saneamiento de la ciudad.

En materia de residuos sólidos, el Ministerio Público revisa el servicio de aseo, las rutas y frecuencias de recolección, la atención de puntos críticos y el funcionamiento de los contenedores. Para ello, solicitó información a la Alcaldía, ATESA, ESSMAR, DADSA y CORPAMAG sobre las jornadas de limpieza y la coordinación institucional. Aunque identificó avances, advirtió que persisten dificultades por la acumulación de desechos y el riesgo de que lleguen a los drenajes, al río Manzanares y finalmente a la bahía.

Por otra parte, la Procuraduría destacó un fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena, del 30 de septiembre de 2026, que ordenó superar las deficiencias estructurales de acueducto y alcantarillado, recuperar las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras e implementar un sistema de monitoreo del entorno marino-costero con apoyo de INVEMAR.

Ante esta situación, el organismo pidió a las autoridades y empresas responsables fortalecer la coordinación y adoptar medidas sostenibles para prevenir la contaminación. También señaló que la solución requiere intervenciones permanentes, educación ambiental y corresponsabilidad ciudadana, más allá de las jornadas de limpieza.