Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación, continúa haciendo seguimiento a la situación ambiental de Santa Marta, especialmente a las problemáticas que afectan sus playas, ríos y la Bahía, con el propósito de proteger los derechos colectivos de residentes y turistas a gozar de un ambiente sano y disfrutar de espacios públicos en condiciones adecuadas.

Como parte de estas actuaciones, se destaca la sentencia del 30 de septiembre de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro de una acción popular promovida por la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena.

También dispuso acciones para recuperar las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como implementar un sistema de monitoreo continuo de las condiciones del entorno marino-costero, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR).

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De manera complementaria, la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales, minero energético y agrario adelanta una actuación preventiva sobre la gestión de residuos sólidos, en la que realiza seguimiento a la prestación del servicio público de aseo, las rutas y frecuencias de recolección, la atención de puntos críticos y el funcionamiento del sistema de contenerización.