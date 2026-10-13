Lluvias arrasaron con cultivo de café en Contratación, Santander: Se perdieron más de 300 plantas.

Bucaramanga

Las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días en el departamento de Santander han generado afectaciones en diferentes municipios e incluso ha acabado con cultivos de diferentes alimentos, entre ellos está el de café en el municipio de Contratación.

Gloria González de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Contratación indicó que en los últimos días las lluvias ocasionaron un derrumbe que generaron la afectación en unas matas de café que ya estaban en producción y que se espera recoger sus frutos en esta cosecha.

“Se perdieron más de 300 matas, estamos en plena cosecha y ya estaban listas, tenía unas matas ya de 3 años, entonces ya tenían buena cosecha para recoger. Perdimos por ahí unos 5 millones, yo pensaba recoger 5 o 6 millones de de esta cosecha, pero lamentablemente así es la vida, así es la naturaleza”, indicó González.

Dijo también González que la finca está ubicada cerca a la vía que comunica al municipio con Guadalupe y allí hay algunas alcantarillas que advierte que cuando llueve se filtra el agua y por eso se generan estas afectaciones y a eso, se le suma que en la parte alta hay un antiguo basurero que en ocasiones anteriores por las lluvias se ha desbordado y caen escombros.

Advirtió González que por ahora está recibiendo cualquier ayuda que le sirva para iniciar nuevamente con su siembra y poder recuperar lo que se perdió en esta cosecha y que quienes se quieran comunicar con ella lo pueden hacer al número 3209008223.