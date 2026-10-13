Terminó la instalación del puente peatonal del Tercer Carril en Floridablanca: ¿qué falta?

Terminó la instalación del puente peatonal del Tercer Carril en Floridablanca, Santander. Los trabajos finalizaron este martes a las 3 de la mañana, después de tres noches de cierres en la autopista que conecta a Bucaramanga con Piedecuesta.

Sin embargo, el puente todavía no puede ser utilizado por los peatones porque faltan sus accesos, además de trabajos de reparcheo y señalización.

Gerson González, secretario de Infraestructura de Floridablanca, explicó que estas actividades pendientes se realizarán durante noviembre. Según el funcionario, el proyecto lleva un mes de adelanto frente al cronograma previsto y la entrega completa de la obra está programada para diciembre.

El montaje del puente comenzó durante la madrugada del sábado 10 de octubre. En el sector entre las estaciones de servicio Aranzoque y Ruitoque. Para instalar la estructura fue necesario restringir el paso de vehículos durante las noches del puente festivo.

La intervención hace parte del proyecto del Tercer Carril. Que contempla la ampliación de la autopista en Floridablanca para mejorar la movilidad entre Bucaramanga y Piedecuesta.

¿Cuánto han mejorado los tiempos de recorrido?

La Secretaría de Infraestructura aseguró que los tiempos de desplazamiento por este sector se han reducido desde que comenzaron a habilitarse las obras del Tercer Carril.

Según González, antes de la intervención, durante las horas pico, los conductores tardaban entre 32 y 38 minutos en recorrer aproximadamente dos kilómetros entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y el intercambiador de Papi Quiero Piña.

Actualmente, ese mismo trayecto se realiza en un tiempo máximo de siete minutos, de acuerdo con las mediciones presentadas por el funcionario.

La reducción se registra incluso con las detenciones temporales que deben hacer los vehículos para permitir el paso de los peatones.

González también señaló que, cuando el nuevo puente peatonal esté habilitado, el recorrido podría reducirse a aproximadamente cinco minutos, pues ya no serían necesarias esas detenciones en el sector.

Esta última cifra es una proyección de la administración municipal. Para alcanzarla, todavía deben terminarse los accesos que permitirán poner en funcionamiento el puente peatonal.