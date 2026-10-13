Habrá línea de atención directa para personas en condición de discapacidad en Bucaramanga

Habrá línea de atención directa a personas en condición de discapacidad en Bucaramanga - Caracol Radio

Bucaramanga

En el Concejo de Bucaramanga se aprobó un proyecto de acuerdo con el que se busca que las personas en condición de discapacidad puedan tener una línea de atención directa con las diferentes secretarías y entidades descentralizadas de la alcaldía y así evitarles traslados que pueden resultar innecesarios.

El concejal Oscar Díaz indicó que “según el informe que nos da la Secretaría de Desarrollo, ya la otra semana las personas con discapacidad pueden comenzar a usar esta línea donde se les va a entregar toda la demanda institucional de parte de la Alcaldía, de entes descentralizados enfocados a las personas con discapacidad”.

Además, indicó el corporado que también se avanza en la caracterización y el censo de esta población en Bucaramanga para poder tener con claridad cuantas personas en estas condiciones están en la ciudad y poder brindarles la atención que requieren.

“¿Por qué es importante el censo? Porque si nosotros no sabemos cuántas personas con discapacidad hay en la ciudad y cuál es su caracterización, pues no vamos a poder tener el objetivo de a quién le vamos a llegar, a cuántas personas le vamos a llegar”, agregó el concejal Díaz.

Agregó el concejal que el censo ya supera el 50% y se espera que esta línea de atención esté disponible desde esta misma semana para atención de esta población.