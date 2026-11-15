Volcamiento de camión mantiene cerrada la vía Bucaramanga - Rionegro

Un camión se volcó y mantiene completamente cerrada la vía Bucaramanga-Rionegro, a la altura de la curva El Cero. El vehículo quedó atravesado sobre los dos carriles, por lo que a esta hora no hay paso en ninguno de los sentidos.

El cierre afecta uno de los corredores principales que comunica a Bucaramanga con la Costa Atlántica y genera restricciones para los conductores que transitan por este sector.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, el vehículo habría perdido el control debido a una falla mecánica en la transmisión, lo que provocó que terminara fuera de la vía y atravesado sobre los carriles.

En el automotor viajaban dos personas. El conductor salió ileso, mientras que la mujer que lo acompañaba fue trasladada al hospital de Rionegro para recibir valoración médica.

Por ahora, la situación se encuentra en desarrollo y se está a la espera de más información sobre las causas del accidente y las labores para retirar el vehículo y habilitar nuevamente la vía.

Se recomienda a los conductores tener precaución y evitar desplazarse por este corredor mientras se mantiene el cierre.