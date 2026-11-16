Clínica en Bucaramanga busca identificar a un hombre que permanece en estado crítico tras accidente

La Clínica Chicamocha informó que el paciente sin identificar permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo ventilación mecánica invasiva. La institución hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para encontrar a sus familiares.

Un llamado a la solidaridad de los santandereanos y a la colaboración de las autoridades hicieron profesionales de la Clínica Chicamocha, en Bucaramanga, para lograr identificar al hombre que permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con el médico especialista en medicina interna, Jonathan Andrés Quintero Villamizar, el paciente ingresó a la institución el pasado 1 de noviembre, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, sin documentos de identificación y sin que hasta el momento se haya logrado establecer su identidad ni contactar a sus familiares.

El profesional explicó que se trata de un hombre de entre 36 y 40 años, de contextura y características físicas que podrían ayudar a reconocerlo.

“Es un paciente masculino de aproximadamente 36 a 40 años de edad, quien ingresó por un accidente de tránsito en calidad de peatón. Él tiene unas características importantes: es de tez trigueña, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho, cabello corto, negro, ondulado y barba con algunas canas a nivel anterior del rostro”, señaló Quintero Villamizar.

Permanece en estado crítico en cuidados intensivos

La condición de salud del hombre es delicada. Según explicó el médico, después del accidente fue trasladado a la institución, donde permanece bajo atención especializada y con soporte de ventilación mecánica invasiva.

Actualmente, su atención está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas de diferentes áreas, entre ellas ortopedia, neurocirugía y medicina crítica, quienes evalúan su evolución y determinan las intervenciones que requiere.

Aunque la institución cuenta con los profesionales necesarios para atenderlo, la falta de identificación representa una dificultad importante, especialmente porque algunos procedimientos requieren el consentimiento del paciente o de sus familiares, según corresponda.

En ese sentido, Quintero Villamizar explicó que es fundamental ubicar a sus allegados para facilitar los procesos de atención y acompañamiento durante su recuperación.

“Las intervenciones que podamos realizar de manera oportuna impactan de manera positiva dentro de la recuperación del paciente. Por eso es tan relevante poder identificar a este paciente”, agregó.

Llamado a las autoridades para establecer su identidad

La búsqueda no está dirigida únicamente a la ciudadanía. Desde la institución también solicitaron el acompañamiento de las entidades gubernamentales y organismos competentes para avanzar en la identificación del hombre.

El médico recordó que la identificación de una persona es fundamental para garantizar un proceso integral de atención, mantener informados a sus allegados y facilitar las decisiones que puedan requerirse durante su tratamiento.

“Todos en este país necesitamos un responsable, bien sea un familiar o bien sea los entes gubernamentales. Es muy importante la parte familiar y la sensibilidad emocional de los familiares”, manifestó.