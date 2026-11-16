Capturan a tres señalados de robar $80 millones a una pareja en Girón, Santander

Tres personas fueron judicializadas y enviadas a prisión por su presunta participación en un millonario hurto ocurrido en Girón, Santander. Según la Fiscalía, los señalados habrían robado $50 millones en efectivo y joyas avaluadas en otros $30 millones a una pareja de esposos que acababa de retirar el dinero de una entidad bancaria.

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2025 en el barrio El Poblado. De acuerdo con la investigación, Claudia Patricia Rodríguez habría ingresado al banco haciéndose pasar por cliente para observar a quienes retiraban grandes cantidades de dinero, identificar a posibles víctimas y marcarlas.

Mientras tanto, afuera de la entidad financiera, presuntamente la esperaban Jonathan Villamizar Cárdenas y Jordan Efraín Anaya Acuña, quienes habrían participado en el asalto.

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La pareja de esposos fue abordada poco después de salir del banco. Según el material recopilado por la Fiscalía, los dos hombres la habrían intimidado con armas de fuego y le quitaron los $50 millones que acababa de retirar, además de joyas valoradas en $30 millones.

Los tres fueron enviados a prisión

Un fiscal de la Seccional Santander imputó a Rodríguez, Villamizar y Anaya por los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas.

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Tras analizar el material probatorio y la evidencia física presentada, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los procesados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el hurto, que representó una pérdida de $80 millones para las víctimas.