VIDEO: Chiva turística con pasajeros a bordo protagonizó accidente múltiple en Barichara, Santander

Un accidente de tránsito múltiple se registró durante la tarde del domingo 15 de noviembre en el municipio de Barichara, Santander, donde se vieron involucrados cuatro vehículos: una chiva de transporte de pasajeros, un motocarro, un automóvil Renault 9 y una motocicleta.

De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Barichara, la emergencia fue informada inicialmente por la comunidad, que alertó sobre la colisión y señaló que, en principio, no se reportaban personas lesionadas. Sin embargo, mientras la unidad bomberil se desplazaba hacia el lugar, recibieron información adicional sobre la posible presencia de dos personas afectadas.

Una vez en el sitio, los socorristas realizaron la valoración primaria de aproximadamente 20 personas que estuvieron involucradas en el incidente. Durante esta atención identificaron a dos mujeres que requerían asistencia prehospitalaria.

Según el informe, una de ellas manifestó sentir dolor como consecuencia del impacto recibido, mientras que la segunda solicitó voluntariamente ser trasladada a un centro asistencial, debido a que tenía como antecedente una cirugía de columna realizada aproximadamente dos años atrás y manifestó preocupación por el golpe sufrido durante el accidente.

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Ambas pacientes fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Barichara, donde quedaron bajo observación y atención del personal médico, acompañadas por sus familiares.

Bomberos descartaron riesgos adicionales en la zona

Además de la atención a las personas involucradas, el organismo de socorro adelantó una inspección del área para descartar posibles derrames de combustible u otras sustancias que pudieran generar riesgos de incendio o ignición.

Durante la verificación no se encontraron derrames de hidrocarburos ni elementos que representaran un peligro adicional para la comunidad.

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Asimismo, los bomberos revisaron las condiciones de estabilidad de la chiva involucrada en el accidente, teniendo en cuenta la falla mecánica que presentaba el automotor y las características de la vía, especialmente el descenso de la calle Séptima.

Tras la evaluación, determinaron que no era necesario realizar maniobras de apuntalamiento o aseguramiento, debido a que no se evidenció posibilidad de que el vehículo continuara desplazándose cuesta abajo.

Tránsito asumió el procedimiento correspondiente

Una vez finalizadas las labores de atención prehospitalaria, valoración de los involucrados y verificación de las condiciones de seguridad, el Cuerpo de Bomberos realizó la entrega de la escena al personal de Tránsito, que hizo presencia en el lugar para adelantar los procedimientos correspondientes.

El organismo de socorro indicó que la emergencia fue atendida sin otras novedades y reiteró su compromiso con la atención oportuna de las situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.

Por el momento, el reporte de Bomberos establece que dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial y no entrega información sobre lesiones de mayor gravedad ni sobre las causas que originaron la colisión.